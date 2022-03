Konjunktur im Bauhauptgewerbe schwächelt weiter

Teilen

Arbeiter stehen auf einer Baustelle eines Wohngebäudes. © Soeren Stache/dpa-zentralbild/dpa/Symbolbild

Im zweiten Corona-Jahr 2021 hat das Bauhauptgewerbe in Sachsen-Anhalt weitere Umsatzrückgänge verzeichnet. Hoch- und Tiefbau erwirtschafteten 2,65 Milliarden Euro und damit 1,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mitteilte. Die Umsatzrückgänge fielen aber laut Behörde deutlich geringer aus als noch im Jahr zuvor.

Halle - Im Hochbau seien die Umsätze 2021 um 4,5 Prozent zurückgegangen, teilte das Landesamt weiter mit. Im Wohnungsbau gaben die Umsätze im Vergleich zu 2020 um 12,8 Prozent auf 365 Millionen Euro nach. Kräftige Zuwächse gab es im öffentlichen Bau und im Straßenbau mit einem Umsatzanstieg von 7,4 Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro. Im Tiefbau blieben die Umsätze im Vergleich zu 2020 weitestgehend stabil.

Mit Blick nach vorne erwartet die Behörde für den Hochbau angesichts steigender Auftragseingänge auch zunehmende Umsätze. Im Tiefbau sei die Entwicklung gegenläufig. dpa