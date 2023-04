Konzert von Rechtsextremen in Halle abgesagt

In Halle ist ein Konzert von Rechtsextremen am Samstagabend ausgefallen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Aufgrund des geplanten Konzerts sei „eine höhere Anzahl an Polizeikräften“ im Einsatz gewesen. Das Konzert sei „vermutlich aufgrund der hohen Polizeipräsenz“ vom mutmaßlichen Veranstalter abgesagt worden. Vor Ort sei nur eine geringe Anzahl an Personen erschienen, die der vermeintlichen Zuhörerschaft zuzuordnen sei.