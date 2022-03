Kostenlose Zugtickets für junge Menschen durch EU-Länder

Ein ICE steht an einem Bahnhof. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren können sich in Sachsen-Anhalt für einen von mindestens 60 kostenlosen Interrail/Eurail-Pässen für Zugfahrten quer durch die Europäische Union bewerben. Die Aktion „Europa-Ticket“ werde von verschiedenen sachsen-anhaltischen Europa-Institutionen sowie der Staatskanzlei gestartet, teilte die Landeszentrale für politische Bildung am Donnerstag in Magdeburg mit.

Magdeburg - Bewerbungen sind bis zum 25. April möglich. Darin sollte das Interesse an Europa und internationalen Begegnungen deutlich werden, ebenso wie etwa die berufliche Entwicklung im EU-Ausland. Um ihre Erfahrungen zu teilen, müssen die Reisenden von unterwegs mindestens drei Social-Media-Posts absetzen.

„Die Förderung des Europagedankes ist ein strategisches Ziel unserer Europapolitik und das Projekt „Europa-Ticket“ ist dabei eine sehr schöne Maßnahme, gerade jungen Menschen europäische Werte zu vermitteln und sie bei ihren persönlichen Europa-Abenteuern zu unterstützen“, erklärte Europaminister Rainer Robra (CDU). dpa