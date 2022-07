Kreistag verweigert Landrat Teilzeit: Zweiter Anlauf Montag

Patrick Puhlmann, Landrat im Landkreis Stendal. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Darf ein Landrat beruflich kürzer treten, um mehr Zeit für seine Familie zu haben? Darüber soll am Montagabend erneut der Stendaler Kreistag in einer Sondersitzung entscheiden. Ende Juni hatten die Kommunalpolitiker den Wunsch von Landrat Patrick Puhlmann (SPD) mit einem Beschluss zurückgewiesen. Doch weil dieser nach Angaben der Landratsverwaltung nicht begründet worden und damit rechtswidrig war, steht der Punkt nach Einlegung eines Widerspruchs am Abend erneut auf der Tagesordnung.

Stendal - Puhlmann ist im vergangenen Jahr Vater geworden. Komplett in Elternzeit gehen will er nicht. Der SPD-Politiker hat angeboten, von Mitte August bis Mitte Oktober wöchentlich 22 Stunden in Teilzeit zu arbeiten - dabei darf der Kreistag als Arbeitgeber ein Wort mitreden. „Ich brauche Flexibilität. Ich will an einzelnen Tagen arbeiten und mich um dringende Sachen kümmern“, sagte Puhlmann am Montag. In einem Notfall wäre er außerdem bereit, die Arbeitszeitverkürzung abzubrechen.

In nichtöffentlicher Sitzung hatte der Kreistag diesem Wunsch Ende Juni eine Absage erteilt. Dem Vernehmen nach war das Abstimmungsergebnis sehr knapp gewesen. Die Sondersitzung des Kreistags beginnt am Montag um 18.30 Uhr. dpa