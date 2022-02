Krisenstabschef Breuer: Jetzt schon „winterfest“ machen

Teilen

Reiner Haseloff (l, CDU) und Generalmajor Carsten Breuer geben eine gemeinsame Pressekonferenz. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Der Leiter des Corona-Krisenstabs im Kanzleramt hat an die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt appelliert, trotz der Öffnungsschritte vorsichtig zu bleiben und sich impfen zu lassen. „Wir müssen uns "winterfest" machen“, sagte Generalmajor Carsten Breuer am Freitag nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). „So, wie wir Winterreifen aufziehen und sie von O bis O - von Oktober bis Ostern - dann auf den Autos lassen, so glaube ich, müssen wir auch von O bis O die Zeit nutzen, um uns auf den nächsten Herbst einzustellen.

Magdeburg - Sozusagen von Omikron bis Oktober.“

Nur mit einer hohen Impfquote, könne der Herbst vielleicht als unbeschwerter Herbst bezeichnet werden. „Impfen schützt, Impfen hilft“, betonte Breuer.

Aus Sicht von Ministerpräsident Haseloff ist eine Schwachstelle, dass noch „zu viele“ Menschen nicht geimpft sind, die vulnerable Gruppen betreuen oder selber vulnerabel sind. Eine positive Botschaft aus dem Gespräch sei aber, dass ausreichende Mengen des neuen Impfstoffs des Herstellers Novavax zur Verfügung stünden.

Gerade hinsichtlich der einrichtungsbezogenen Impfpflicht warteten ganz viele auf den neuen Impfstoff, ergänzte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD), die ebenfalls bei dem Treffen dabei war. „Ich bin ganz dankbar, dass die Zusicherung steht, dass wir ihn Ende des Monats oder Anfang des Monats März geliefert bekommen“, sagte die Ministerin. Bereits am Donnerstag hatte das Ministerium mitgeteilt, dass eine Voranmeldung für eine Impfung mit dem Proteinimpfstoff möglich ist. dpa