Kunsthochschule Burg Giebichenstein feiert neue Rektorin

Die Kunsthochschule Burg Giebichenstein von außen. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Die frisch gewählte Rektorin der Kunsthochschule Burg Giebichenstein, Bettina Erzgräber, wird am Mittwoch (18.00 Uhr) feierlich in ihr Amt eingeführt. Die Amtsgeschäfte leite sie allerdings schon seit Anfang Oktober, teilte eine Sprecherin der Hochschule in Halle mit. Erzgräber war seit 2015 als Professorin für Zeichnen und bildnerisches Gestalten an der Burg Giebichenstein tätig gewesen und übernimmt nun den Posten von Industriedesigner Dieter Hofmann, der das Amt acht Jahre innehatte.

Halle - Die neue Rektorin wurde 1964 in Saarbrücken geboren. Sie studierte nach Angaben der Hochschule Kunsterziehung, Kunstgeschichte und Geschichte in Mainz und Stuttgart. Die Künstlerin erhielt zahlreiche Preise wie den Marler Video-Kunst-Preis. Ihre Werke werden national und international ausgestellt.

Die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle bietet die Fachbereiche Kunst und Design an. Mit über 1000 Studierenden zählt sie nach eigenen Angaben zu den größten Kunsthochschulen Deutschlands. Visionäres Denken und Gestalten sollen in über 20 Studiengängen ebenso gefördert werden wie die Entwicklung berufspraktischer Fähigkeiten. dpa