Kunsthochschule vergibt „GiebichenStein Designpreis 2022“

Die Jury betrachtet das Exponat „C.O.W.-circular organic waste“ von Karl Schinkel und Björn Naumann. © Heiko Rebsch/dpa

Die Themen Energie, Umwelt, Kommunikation und das Gedenken an Opfer der NS-Zeit bestimmen Arbeiten von Kreativen. Eine Jury wählte die Preisträger aus.

Halle - Die Kunsthochschule Halle hat herausragende Arbeiten von jungen Kreativen mit dem „GiebichenStein Designpreis 2022“ gewürdigt. Eine Fachjury wählte Arbeiten in verschiedenen Kategorien aus, wie einen Sprecherin am Mittwoch mitteilte. Als „Beste Idee/Bestes Konzept“ überzeugte die Arbeit von Björn Naumann und Karl Schinkel aus dem Bereich Industriedesign mit dem Titel „C.O.W. - circular organic waste“ entwarfen sie eine Kochstelle mit autarker Energieproduktion, mit Hilfe von Bioabfällen.

Mit dem Preis bedacht in der Kategorie „Engagiertestes Anliegen“ wurde Victor Reichert für seine Arbeit „Lange Schatten - Stolpersteine, Geschichten, Begegnungen“. Dabei geht es den Angaben zufolge um Ideen, wie mit Graffiti-Kunst in der urbanen Umgebung der „Stolpersteine“ der Opfer der NS-Zeit gedacht werden kann.

Auf Initiative des Künstlers Gunter Demnig (Berlin) werden seit den 1990er Jahren in Europa sogenannte Stolpersteine in den Boden verlegt, zum Beispiel vor Hauseingängen. Mit den metallenen Tafeln wird an das Schicksal von Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus gedacht.

In der Kategorie „Beste Kommunikation“ überzeugte die Jury zudem Eric Geißler (Industriedesign) mit der Arbeit „Mycelium Parachute“. Dabei geht es mit Hilfe von „Flugobjekten“ darum, die Aussaat bedrohter Pflanzenarten zu ermöglichen und somit Ödland fruchtbar zu machen.

Für die Arbeit „OscilloType“ erhielt Uli-Ludger Holtschlag einen „GiebichenStein Designpreis 2022“ in der Kategorie Interessantestes Experiment. Mit der interaktiven Installation werde eine Verbindung aus Klang und Form ermöglicht, hieß es zur Begründung. Neben den Preisen in vier Wettbewerbskategorien wurden Sonderpreise vergeben.

Die Kunsthochschule hat den „GiebichenSteinDesignpreis“ für besonders herausragende studentische Leistungen zum elften Mail vergeben. Die Auszeichnung ist mit je 500 Euro dotiert. Alle Arbeiten, auch nominierte, werden in der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt in Halle bis 18. Dezember 2022 in einer Ausstellung gezeigt. Die Burg Giebichenstein hat als Kunsthochschule eine lange Tradition in der Ausbildung von Designern. Derzeit studieren mehr als 1000 Menschen aus dem In- und Ausland Kunst und Design an der „Burg“ in Halle. dpa