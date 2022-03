Kunstmuseum will Diskussion um Diskriminierung fortführen

Das Kunstmuseum Moritzburg hat die Sammlungspräsentation „Wege der Moderne. Kunst in Deutschland 1900-1945“ nach einer kurzen Unterbrechung wieder neu eingerichtet. „Die Präsentation versteht sich bewusst nicht als abgeschlossen“, heißt es dazu im Begrüßungstext. Es gebe insbesondere neu präsentierte Werke von Frauen, teilte eine Sprecherin des Museums am Mittwoch mit.

Halle - „Viele von ihnen waren lange wenig bekannt, wurden kaum wahrgenommen, selten ausgestellt und gesammelt.“ Es kämen nun unter anderem Gemälde und Plastiken von Annemarie Heise (1886-1937) und Katharina Heise (1891-1964) sowie von Edith Dettmann (1898-1987) hinzu, sagte die Sprecherin.

Das Kunstmuseum Moritzburg werde zudem seine Diskussion zum Umgang mit diskriminierenden Werktiteln fortführen und mitunter diese auch verändern. Der Künstler Theodor Lux Feininger (1910-2011) hatte ein Gemälde mit dem sogenannten N-Wort betitelt, mit dem eine früher in Deutschland gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben wird. In der bisherigen Präsentation wurde nur die Herkunft des Titels mit dem N-Wort erklärt, ohne in den Titel einzugreifen oder vertiefende Informationen zu geben, erklärte die Sprecherin. Bereits in den vergangen Monaten hatte das Museum einige Werktitel angepasst, die als rassistisch diskriminierend empfunden werden könnten.

Museumsdirektor Thomas Bauer-Friedrich hält diese Entwicklung für noch nicht abgeschlossen. „Sternchen, durchgestrichen, abgekürzt, umgedreht und manch andere Variante stehen zur Wahl, doch keine hat uns bislang vollständig überzeugt“, sagte er. Man habe sich dafür entschieden, nunmehr die diskriminierenden Titelworte zwar auszuschreiben, sie aber gleichzeitig durchzustreichen, um sich von diesen Worten zu distanzieren und zusätzlich erklärende Informationen zu geben. dpa