Kunststiftung vergibt Stipendium für Centre-Val de Loire

Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt schreibt zum ersten Mal einen Arbeitsaufenthalt in der Region Centre-Val de Loire in Frankreich aus - seit 2004 Partnerregion Sachsen-Anhalts. Das Stipendium soll an einen professionell arbeitenden Fotografen oder eine Fotografin mit Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt gehen und insgesamt zehn Wochen dauern, teilte die Stiftung am Mittwoch in Halle mit.

Halle - Die gemeinsam mit einem französischen Verein erarbeitete Künstlerresidenz werde zwischen September 2022 und Mai 2023 in zwei Abschnitten stattfinden und sich auf die Stadt Beaugency fokussieren.

Geplant seien neben einer Abschlusspräsentation auch Begegnungen mit den Menschen der Region und Projektarbeit an Schulen. Bewerbungen seien bis 25. April möglich, hieß es. Der Stipendiat oder die Stipendiatin erhält vom Verein Valimage den Angaben zufolge unter anderem eine Bruttovergütung in Höhe von insgesamt 4000 Euro für die Kreativarbeit, 800 Euro pauschal zum Leben, 300 Euro für Recherchereisen und eine Unterkunft. Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt trage alle Reisekosten, hieß es. dpa