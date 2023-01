Kunststiftung zeigt Textilobjekte in Ausstellung

Halle (Saale)

Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt widmet sich in einer Ausstellung der ungewöhnlichen Verbindung von textilem Traditionshandwerk mit neuen Technologien. Nach der Eröffnung von „Orlando“ am Freitag wird die Werksschau zweier Mode- und Textildesignerinnen bis 12. Februar in den Räumen der Stiftung in Halle gezeigt. Präsentiert werden die Kollektionen von Susanne Ostwald und Magdalena Sophie Orland, deren Couture-Kollektion „Orlando“ heißt.

Halle - Im Mittelpunkt steht laut Stiftung eine von den beiden Frauen entwickelte, zeitgenössische Spitze. Diese werde aus unkonventionellen Materialien hergestellt, etwa aus flüssigem Acryl oder Vinyl. Neben „Orlando“ zeigt die Kunststiftung weitere Kollektionen des Duos mit Textilobjekten, Wandbehängen und modularen Kragensystemen. dpa