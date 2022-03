Kurt Weill Fest endet: Viel Zuspruch trotz Pandemie

Teilen

Blick auf Fahnen zum Kurt Weill Fest auf dem Marktplatz von Dessau. © Heiko Rebsch/dpa-Zentralbild/dpa

Das 30. Kurt Weill Fest hat auch unter den Bedingungen der Corona-Pandemie viel Zuspruch bekommen. Mit einem Konzert im Anhaltischen Theater Dessau (17.00 Uhr) endet es am Sonntagnachmittag. Nahezu alle Veranstaltungen seien ausverkauft gewesen, sagte eine Sprecherin der Organisatoren der dpa. Die Künstler und das Publikum seien sehr dankbar gewesen, das Festival gemeinsam in Präsenz erleben zu können.

Dessau-Roßlau - Es hatte am 25. Februar in der Geburtsstadt des Komponisten begonnen.

Unter dem Motto „Musik. Spiegel der Zeit“ standen 30 Veranstaltungen mit 400 Künstlern auf dem Programm. Zum Schutz vor Infektionen waren angesichts der Abstands- und Hygieneregeln weniger Karten als sonst im Angebot. Der Komponist Kurt Weill („Die Dreigroschenoper“) war im Jahr 1900 in Dessau als Sohn eines jüdischen Kantors geboren worden.

Wegen der Machtergreifung der Nazis zog er in die USA, wo er ein gefeierter Musicalkomponist am Broadway war. Weill starb 1950 in New York. Er zählte zu den engen Weggefährten von Bertolt Brecht. Das Dessauer Festival war nach 1990 ins Leben gerufen worden. Vor der Pandemie zählte es nach bisherigen Angaben 22 000 Besucher. 2021 war es in zwei Teilen und mit Online-Versionen organisiert worden. dpa