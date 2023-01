Land belohnt Schüler für Praktikum in Handwerksbetrieben

Eine Metallplatte wird in einer Produktion bearbeitet. © Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild

Schülerinnen und Schüler, die in den Schulferien ein Praktikum in einem ausbildungsberechtigten Handwerksbetrieb machen, können weiterhin eine Prämie von 120 Euro erhalten. Sachsen-Anhalt behält die Praktikumsprämie bei, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag in Magdeburg mit. „Für Schülerinnen und Schüler bietet das Praktikum die Möglichkeit, einen spannenden Handwerksberuf kennenzulernen und wertvolle Kontakte zu knüpfen“, erklärte Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU).

Magdeburg - Allein im Jahr 2021 habe jede dritte Praktikantin oder jeder dritte Praktikant eine Ausbildung im Handwerk begonnen, viele davon in ihrem Praktikumsbetrieb.

Den Ministeriumsangaben zufolge wurden in den Jahren 2020 bis 2022 in den Kammerbezirken der Handwerkskammern Halle und Magdeburg insgesamt 1025 Praktika absolviert. dpa