Land entscheidet Ende August über Energiesparmaßnahmen

Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt gibt in der Staatskanzlei ein Interview. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Sachsen-Anhalts Landesregierung will am 30. August über Maßnahmen zur Energieeinsparung entscheiden. Das kündigte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung an. Es gebe eine lange Vorschlagsliste. Dazu zählten zeitweise Schließungen von Behördenstandorten, Absenkungen der Raumtemperatur oder eine sparsamere Nutzung von Dienstfahrzeugen.

Magdeburg - Nicht in der Diskussion sei die Schließung von Kitas.

Die Landesregierung werde alles Menschenmögliche tun und auch schaffen, um das Thema Energie, womöglich auch in den nächsten Jahren, zu bewältigen, sagte Haseloff. Es gebe zwar momentan keine Gasmangellage. Das Problem seien aber die hohen Energiepreise.

Zugleich fordere Sachsen-Anhalt mehr Unterstützung und Nachbesserungen vom Bund zur Entlastung der Menschen und Unternehmen. Im Land gebe es sehr viele energieintensive Unternehmen und Standorte mit vielen Arbeitsplätzen. Dazu zählten Chemieparks wie Leuna und die Stickstoffwerke Piesteritz.

Zudem seien mehr Hilfen für kleine und mittelständische Firmen nötig, die einen Großteil der Wirtschaft des Landes ausmachten. „Wir sehen insbesondere den Bund in der Pflicht, jetzt durch Liquiditätshilfen, Bürgschaftsprogramme, Steuerentlastungen und Zuschüsse für besonders betroffene Unternehmen unbürokratisch und schnell dort zu helfen, wo Hilfe notwendig ist“, sagte Haseloff. dpa