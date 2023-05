Land erhöht Fördergeld für Praktikumsprämie im Handwerk

Eine Metallplatte wird in einer Produktion bearbeitet. © Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild

Wer in Sachsen-Anhalt ein Praktikum im Handwerk macht, kann pro Woche eine Prämie von 120 Euro erhalten. Das Land hat die zur Verfügung stehenden Mittel dafür jetzt auf 200.000 Euro verdoppelt. Es handele sich um ein Erfolgsprojekt, das auch immer mehr andere Bundesländer kopieren wollten, sagte Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) am Dienstag. Im vergangenen Jahr hätten knapp 800 Schülerinnen und Schüler von der Praktikumsprämie profitiert.

Magdeburg - Mit der Prämie will das Land den Fachkräftemangel im Handwerk bekämpfen. Die Betriebe suchen nach Angaben der Handwerkskammern angesichts des demografisch bedingten Fachkräftemangels künftige Auszubildende. Etwa ein Viertel der Praktikanten habe im Anschluss an das Praktikum auch einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen, betonte der Wirtschaftsminister. Durch die Praktika könnten sich junge Menschen ein umfassendes Bild von den Arbeitsplätzen machen und wüssten besser, welche Chancen sie später auch im Handwerk hätten. Es werde derzeit auch überlegt, die Praktikumsprämie über das Handwerk hinaus auf andere Bereiche wie die Land- und Forstwirtschaft auszuweiten, so Schulze.

Die Praktikumsprämie gibt es nach Angaben des Ministeriums pro Schülerin oder Schüler pro Woche für die Dauer von maximal vier Wochen im Jahr. Beantragt werde das geförderte Schülerpraktikum über die Handwerkskammer Halle. dpa