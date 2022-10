Land gehen die Fachkräfte aus: Stellen monatelang frei

Teilen

In Sachsen-Anhalt wird der Mangel an Fachkräften laut Arbeitsmarktexperten immer größer. In manchen Berufen sei der „Markt“ leer gefegt. Zwischen September 2021 und August 2022 dauerte es im Durchschnitt 140 Tage, bis eine sozialversicherungspflichtige Stelle im Land besetzt werden konnte. Das waren 20 Tage mehr als im Vorjahreszeitraum (September 2020 bis August 2021), wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte.

Halle - Für September dieses Jahres langen die Zahlen nach Angaben einer Sprecherin noch nicht vor.

Am längsten dauerte es laut Statistik Fliesenleger zu finden. In diesem Beruf war eine Stelle im Land im Schnitt sogar gut ein Jahr (370 Tage) frei. Hingegen wurden am schnellsten freie Jobs in der Verwaltung besetzt, nach einem Monat (31 Tage). Etwa 330 Tage war eine Stelle laut Statistik in Berufen der Überwachung und Wartung von Eisenbahninfrastruktur frei, im Beton- und Stahlbetonbau 300 Tage.

Es werde immer wichtiger, ausländischer Fachkräfte mit entsprechender Qualifikation anzuwerben, mahnte der Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens. „Das Risiko für unsere wirtschaftliche Entwicklung besteht nicht darin, dass uns die Arbeit ausgeht, sondern dass Arbeitsplätze nicht mehr besetzt werden können“, sagte Behrens. Die Förderung und Integration von Arbeitslosen reiche angesichts des großen Bedarfs nicht aus.

Hintergrund ist, dass Arbeitskräfte fehlen, weil angesichts der demografischen Entwicklung immer mehr Menschen in Rente gehen, als jungen Menschen auf den Arbeitsmarkt kommen. In Sachsen-Anhalt waren im September 78 900 Arbeitslose registriert. Davon waren 37 Prozent länger als ein Jahr ohne Job. dpa