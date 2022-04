Land unterstützt Praktika im Handwerk mit Gutscheinen

Ein Handwerker steht mit einem Hammer an einem Schraubstock. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Das Land unterstützt Handwerksbetriebe bei der Suche nach beruflichem Nachwuchs wieder mit Gutscheinen. Das teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Schülerinnen und Schüler können den Angaben zufolge für ein Praktikum in den Ferien pro Woche 120 Euro bekommen. Voraussetzung ist, das sie mindesten 15 Jahre alt sind, eine allgemeinbildende Schule besuchen und ein Ferienpraktikum in dafür berechtigten Handwerksbetrieben im Land absolvieren.

Magdeburg - Die Praktikumsprämie gebe es pro Schülerin oder Schüler pro Woche für die Dauer von maximal vier Wochen im Jahr. Beantragt werde das geförderte Schülerpraktikum über die Handwerkskammer Halle.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte laut Mitteilung: „Wir benötigen dringend qualifizierten Nachwuchs in unseren Handwerksbetrieben. Mit den in Deutschland einmaligen Praktikumsgutscheinen schaffen wir in Sachsen-Anhalt einen Anreiz für junge Menschen, sich für eine berufliche Zukunft im Handwerk zu begeistern.“ Die Betriebe suchen nach Angaben der Kammern angesichts des demografisch bedingten Fachkräftemangels künftige Auszubildende. dpa