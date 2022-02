Land will Millionen in Wasserstoff-Infrastruktur investieren

Das Land Sachsen-Anhalt will Gelder im zweistelligen Millionenbereich für Infrastrukturen für grünen Wasserstoff bereitstellen. „Ab 2023 plant das Energieministerium allein für länderübergreifende Projekte zum Ausbau von Leitungen und Speichern mit mehr als 55 Millionen Euro“, sagte Energieminister Armin Willingmann (SPD) laut einer Mitteilung am Mittwoch im Umweltausschuss des Landtags.

Magdeburg - Im vergangenen Jahr hatte die Bundesregierung länderübergreifende Infrastruktur-Projekte für den Aufbau eines europäischen Wasserstoffnetzes ausgewählt. Diese sollen zwischen 2023 und 2027 umgesetzt werden. Die Bundesländer selbst müssen sich mit 30 Prozent an den Kosten beteiligen. Für Sachsen-Anhalt wird der Bund den Angaben zufolge voraussichtlich rund 130 Millionen Euro einplanen, das Umweltministerium 55 Millionen Euro. Insgesamt werden damit rund 185 Millionen Euro in die Realisierung der Leitungs- und Speicherprojekte im Land investiert.

Mit 149,1 Millionen Euro soll der Großteil des Geldes in Wasserstoffspeicher in Bad Lauchstädt im Saalekreis sowie in eine Pipeline zwischen Bad Lauchstädt, Leuna und dem niedersächsischen Salzgitter investiert werden. 35,7 Millionen Euro fließen in zwei weitere Pipeline-Projekte. „Unser Ziel ist es, Sachsen-Anhalt zum Vorreiter auch bei grünem Wasserstoff zu entwickeln“, sagte Willingmann. Es gehe darum, die Weichen für die erfolgreiche Entwicklung des Landes in den kommenden Jahrzehnten zu stellen. dpa