Land will Straße zum High-Tech-Park Magdeburg vorfinanzieren

Lydia Hüskens (FDP), Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin, steht vor der Presse. © Matthias Bein/dpa/Archivbild

Das Land Sachsen-Anhalt treibt die Planungen im Zuge der Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg voran. Mit rund 5,5 Millionen Euro werde das Land den Bau von zwei Baustellenzufahrten in den geplanten High-Tech-Park Magdeburg vorfinanzieren, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit.

Magdeburg - Die leistungsfähige Anbindung der Großbaustelle des Industrieparks an das Straßennetz sei von größtem Landesinteresse, erklärte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP). „Eine gute Infrastruktur ist der Nährboden für wirtschaftliches Wachstum.“

Die Baumaßnahme umfasst den vierspurigen Ausbau einer Landesstraße mit Radweg auf einer Länge von 1,4 Kilometern, den Bau von Abbiegespuren, die Anbindungen der Zufahrten an die Straße sowie die Installation von Lichtsignalanlagen. Ziel sei es, im Frühjahr 2024 mit den Bauarbeiten zu beginnen. dpa