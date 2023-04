Landesamt für Geologie und Bergwesen hat ein neues Gebäude

Der Neubau des Landesamtes für Geologie und Bergwesen. © Heiko Rebsch/dpa

Das Landesamt für Geologie und Bergwesen hat in Halle ein neues Gebäude bekommen. In dem Neubau werden künftig rund 130 Beschäftigte arbeiten, die bislang auf diverse Standorte verteilt waren, wie das Finanzministerium zur feierlichen Übergabe am Donnerstag mitteilte.

Halle - Neu entstanden sind nun zwei miteinander verbundene viergeschossige Gebäudeteile mit Archivräumen, einer Bibliothek, Besprechungs- und Veranstaltungsräumen sowie Büros. Im Erdgeschoss befinden sich Labore mit tonnenschweren Maschinen zur Untersuchung von Gesteinsproben.

Der Bildhauer Carl Bens schuf für das Umfeld des Neubaus verschiedene Skulpturen aus Recycling-Glas, die inspiriert sind von geologischen Schichten, wie es hieß. Die Gesamtkosten für den Bau waren mit 16,5 Millionen Euro veranschlagt.

Am Standort Fliederwegkaserne in Halle sind bereits verschiedene Behörden angesiedelt, darunter das Polizeirevier Halle, eine Einsatzhundertschaft der Landespolizei und die Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich Süd. dpa