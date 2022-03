Landesamt stellt aktuelle Bodenrichtwerte kostenfrei bereit

Teilen

Der Bodenrichtwert ist die Grundlage für den Wert von Grundstücken - in Sachsen-Anhalt stehen nun die aktuellen Werte für Bauland und werdendes Bauland zur Verfügung. Das Landesamt für Vermessung und Geoinformation stelle die Daten im Zusammenhang mit der anstehenden Grundsteuerreform kostenfrei über das Geodatenportal bereit, teilte das Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Magdeburg am Samstag mit.

Magdeburg - Steuerpflichtige könnten so die im Erklärungsbogen geforderten Angaben zum Wert ihres Grundstücks problemlos ausfüllen. Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer nach neuen Parametern ermittelt, dazu gehören auch die Bodenrichtwerte.

Das Land ist laut Ministerium in mehr als 10.200 Bodenrichtwertzonen aufgeteilt. Für jede Zone sei zum 1. Januar ein spezifischer Bodenrichtwert ermittelt worden. Die Verkaufspreise etwa für Eigenheimbauplätze in den Großstädten und Mittelzentren sowie deren Randlagen seien zum Vorjahr teilweise um gut zehn Prozent gestiegen. Damit liege in dem oberen Preissegment der Großstädte der Quadratmeterpreis für einen Eigenheimbauplatz derzeit im Mittel bei 140 Euro. In den dörflichen Eigenheimgebieten, in denen die Preise im Vergleich viel geringer seien, liege der mittlere Preis auf nach wie vor konstantem Niveau bei durchschnittlich 34 Euro je Quadratmeter. dpa