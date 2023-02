Landesenergieagentur kooperiert mit Wasserstoffnetzwerk

Teilen

Um im Land eine starke Wasserstoffwirtschaft aufzubauen, kooperiert die Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt (Lena) jetzt mit einem darauf spezialisierten Netzwerk mit mehr als 170 Mitgliedern. Die in Magdeburg ansässige Lena werde in Zusammenarbeit mit Hypos aus Halle künftig die „Kompetenzen und Ressourcen zur Förderung des Auf- und Ausbaus einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft“ bündeln, teilten die Partner am Montag mit.

Magdeburg/Halle - So würden sich beide jeweils aktiv an Projekten und Initiativen des anderen beteiligen, hieß es. Im Fokus stehe die Unterstützung öffentlicher und privater Investitionen in die Produktion, den Transport und den Verbrauch von Wasserstoff.

„Sachsen-Anhalt ist insbesondere mit den Chemieparks sehr gut als Wasserstoffstandort positioniert“, sagte Hypos-Geschäftsführer Johannes Wege laut Mitteilung. Nun müssten Produzenten und Nutzer beim Umstieg auf eine grüne Wasserstoffwirtschaft unterstützt und neue Nutzer von den Vorteilen überzeugt werden. Bei der Lena arbeitet bereits eine Landeskoordinierungsstelle Wasserstoff.

Am 30. August soll es in Freyburg (Burgenlandkreis) einen Mitteldeutschen Wasserstoffkongress mit rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geben. dpa