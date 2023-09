Landesliteraturtage in Bernburg eröffnet

Ein Stapel Bücher liegt in einer Buchhandlung. © Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rumpenhorst/Symbolbild

Die diesjährigen Landesliteraturtage sind am Sonntag in Bernburg eröffnet worden. Nach Angaben des Salzlandkreises gibt es in den kommenden zwei Wochen rund 50 Veranstaltungen - darunter klassische Lesungen, aber auch Ausgefalleneres, wie beispielsweise Poetry Slams. Die 32. Auflage der Veranstaltung in Sachsen-Anhalt finden in diesem Jahr bis zum 24.

Bernburg - September an 20 verschiedenen Orten im Salzlandkreis statt. Sie steht unter der Überschrift „Ich liebe dich wie das Salz!... Literatur, Musik und Kunst im Salzlandkreis“.

Zur Eröffnung im Bernburger Carl-Maria-von-Weber-Theater war neben dem Landrat des Salzlandkreises, Markus Bauer (SPD), auch Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) gekommen. „Gute Bücher fesseln uns, gewähren neue Einsichten oder bringen zum Nachdenken. Kurzum: Literatur bereichert unser Leben“, sagte Willingmann bei der Eröffnung, bei der unter anderem der Autor Domenico Müllensiefen sein Debütalbum „Aus unseren Feuern“ vorstellte.

Zuletzt gab es die Literaturtage 2008 im Salzlandkreis - kurz nach der Entstehung des Landkreises. „Unsere Region ist reich an Kultur. Wir erhalten das Erbe und schaffen selbst Neues, indem wir die Menschen beteiligen“, sagte Landrat Bauer. Die Menschen sollten nicht nur Publikum der Literaturschaffenden sein, sondern in den gedanklichen Austausch treten und während der Veranstaltungen selbst Akteur werden - zum Beispiel bei Schreibwerkstätten. „Das weckt Interesse für die aktuelle Literatur und schafft auch Verbundenheit.“

Ziel der Veranstaltung ist es, die Auseinandersetzung mit dem literarischen Schaffen in der Region zu fördern, insbesondere junge Menschen für das Lesen zu begeistern und den Blick auf die Literaturgeschichte zu richten. Der Abschluss der Literaturtage ist den Angaben zufolge im Salzlandtheater in Staßfurt geplant. dpa