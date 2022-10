Landespolizei wirbt mit Aktionstag am Dom

Teilen

Eine Polizistin und ein Polizist mit FFP2-Maske stehen sich gegenüber. © Marijan Murat/dpa/ZB

Blaulicht, Wasserwerfer, Hubschrauber und das Spezialeinsatzkommando: Für die Nachwuchsgewinnung präsentiert sich die Polizei Sachsen-Anhalts in all ihren Facetten auf dem Domplatz in Magdeburg. Der erste Aktionstag dieser Art steht am Freitag unter dem Motto „Polizei zum Anfassen“ und soll für die Zukunft junge Menschen für den Beruf begeistern. Dabei geht es laut dem federführenden Landeskriminalamt so authentisch wie möglich zu.

Magdeburg - Das Aufgebot der Landespolizei bestehe unter anderem aus Groß- und Kleintechnik, Polizeihunden in Aktion, einer Tatortszene samt Spurensicherung sowie der Präsentation von Fahrzeugen. Zudem stünden Polizistinnen und Polizisten für Gespräche bereit.

Organisiert wurde der Aktionstag von den Polizeiinspektionen in Sachsen-Anhalt, der Fachhochschule Polizei in Aschersleben und dem Landeskriminalamt in Magdeburg. Sie wollen den Angaben zufolge erreichen, dass auf die zuletzt erfolgte Modernisierung der Polizei im Land auch die benötigte Zahl an Anwärterinnen und Anwärtern folgt. Auch Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hat sich für eine „Inaugenscheinnahme“ des Großaufgebots angekündigt. dpa