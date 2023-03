Landespolizei wird technisch und personell aufgerüstet

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Der Aufbau der Landespolizei in Sachsen-Anhalt schreitet voran. Jetzt startet eine Pilotphase mit Dienst-Smartphones.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Polizei wird weiter mit moderner Technik ausgestattet. An diesem Mittwoch überreicht Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) Dienst-Smartphones an das Polizeirevier Salzlandkreis, wo eine Pilotphase startet. Nach und nach wird die Landespolizei mit den Geräten ausrüstet. „Die Ausstattung der Polizei mit Smartphones soll Mitte 2024 abgeschlossen sein“, sagte die Innenministerin der Deutschen Presse-Agentur in Magdeburg.

Auf den Geräten können die Beamten im Dienst mehrere Apps nutzen. So sollen beispielsweise eine mobile Version des polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystem, ein Messengerdienst, eine Mail-App, eine App zur Aufnahme von Ordnungswidrigkeiten und eine Meeting-App für Videokonferenzen enthalten sein. Ziel ist, dass die Polizeibeamten damit vor Ort zum Beispiel polizeilich relevante Sachverhalte erfassen und verschiedenste Informationen in Text, Bild, Ton, Video austauschen können.

Auch in anderen Bereichen werde aufgerüstet: So soll die Landespolizei in Kürze mit Körperkameras arbeiten. „150 Bodycams wurden unmittelbar beschafft“, sagte die Innenministerin. „Diese werden auch schon im zweiten Quartal an die Polizeiinspektion Stendal und an die Fachhochschule der Polizei ausgegeben. Die Ausstattung der gesamten Landespolizei erfolgt gestaffelt über mehrere Jahre.“

Unterdessen gehe auch der personelle Aufbau der Polizei voran: „Wir haben jetzt mit 6400 Kolleginnen und Kollegen im Polizeivollzug eine wichtige Zwischenetappe erreicht“, so Zieschang. „Die Zielzahl von 7000 Polizistinnen und Polizisten haben wir klar im Blick. Deswegen wollen wir auch jeweils 550 Anwärter in diesem und im nächsten Jahr einstellen. Wir sind im Augenblick guten Mutes, dass uns das gelingt.“ Die Ministerin ergänzte: „Der Polizeiberuf ist bei jungen Menschen unverändert sehr, sehr attraktiv.“ dpa