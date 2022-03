Landesrechnungshof dringt auf umfassendere Prüfrechte

Der Landesrechnungshof in Sachsen-Anhalt dringt auf umfassendere Prüfrechte bei der Begutachtung der Kommunalfinanzen. Aktuell darf die Behörde lediglich Kommunen mit mehr als 25.000 Einwohnern proaktiv begutachten. Es wäre jedoch sinnvoll, auch kleinere Städte und Gemeinden stichpunktartig und anlassbezogen zu prüfen, sagte Rechnungshof-Abteilungsleiter Florian Philipp der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Magdeburg - Das Thema steht am Freitag auf der Tagesordnung im Landtag. Die AfD-Fraktion will die Rechte der Prüfer ausweiten. Es sei nicht länger hinnehmbar, dass der Rechnungshof keine Möglichkeit habe, Kommunen unter 25.000 Einwohnern stichprobenartig zu prüfen, erklärte der kommunalpolitische Sprecher Jan Scharfenort. Schließlich würden viele Kommunen bei den Jahresabschlüssen hinterherhinken. „Nur wenn wir die genaue finanzielle Ausgangslage der Kommunen kennen, können wir ihnen auch ausreichende Mittel zur Verfügung stellen.“

Der Rechnungshof kann in Sachsen-Anhalt nach eigenen Angaben lediglich die Finanzen der 11 Landkreise und von weniger als 20 Städten durchleuchten. „Rund 88 Prozent der Kommunen werden nicht vom Landesrechnungshof geprüft“, sagte Philipp. Zwar könnten die Landkreise die Finanzen ihrer kreisangehörigen Gemeinden begutachten. Sie seien aufgrund von Personalengpässen dazu jedoch häufig nicht in der Lage, so Philipp.

Den Prüfern gehe es mit der angestrebten Änderung „nicht um eine Gängelung der Kommunen“, sagte der Abteilungsleiter. „Es geht darum, Verbesserungspotenziale aufzuzeigen und die Städte und Gemeinden zu beraten.“ Dies könne beispielsweise mit vergleichenden Analysen gelingen.

In einigen anderen Bundesländern gibt es keine Beschränkungen bei der Begutachtung der Kommunalfinanzen. Laut Philipp kann beispielsweise der Rechnungshof in Mecklenburg-Vorpommern anlassbezogene Prüfungen durchführen. „Der Rechnungshof in Sachsen kann komplett durchprüfen.“ dpa