Landessynode wirbt für Aufnahme von Ukraine-Geflüchteten

Die Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) hat die Kirchengemeinden aufgerufen, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. „Uns leitet die Verheißung des Friedens Gottes für die Welt, in dem die Menschen ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden“, heißt es in einem Beschluss zum Abschluss der Tagung des Kirchenparlaments am Samstag in Erfurt.

Erfurt - Als Reaktion auf extrem gestiegene Energiepreise forderte das Kirchenparlament die Landes- und Bundesregierung auf, alle Einrichtungen der Gesundheits- und Sozialfürsorge ausreichend mit Energie zu versorgen und die gestiegenen Kosten in angemessener Weise zu refinanzieren. Kurzfristig müsste dafür gesorgt werden, dass Menschen mit geringem Einkommen nicht in existenzielle Notlagen gerieten. Zudem setzte sich die Synode für eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen in einer inklusiven Gesellschaft ein.

Verurteilt wurde ein Buttersäure-Anschlag auf die Schleusinger Kirche, der sich Mitte November ereignet hatte. „Wir empfinden es sowohl als einen Anschlag auf ein einzelnes Kirchgebäude als auch auf unsere gesamte Kirche.“ Die stinkende Flüssigkeit am Eingang der evangelischen Kreuzkirche im thüringischen Schleusingen (Kreis Hildburghausen) war nach Ansicht des dortigen Pfarrers Andreas Barth ein Versuch der Einschüchterung aus der rechtsextremen Szene. Nach seinen Angaben hatte es bereits in der Vergangenheit immer wieder Beleidigungen und verbale Ausfälle gegen die Kirchengemeinde gegeben.

Mit Blick auf die Corona-Pandemie äußerte die Synode Bedauern über Irritationen, die ihre Bitte, sich impfen zu lassen, ausgelöst habe. „Wir wollen gern auf die Menschen zugehen, die sich aufgrund dieser Irritationen von der Kirche abgewandt haben“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Landessynode besteht nach eigenen Angaben aus 80 gewählten und berufenen Mitgliedern. Sie tritt in der Regel zweimal jährlich zu mehrtägigen, öffentlichen Sitzungen zusammen. dpa