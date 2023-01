Landesverfassungsgericht entscheidet im Streit zum Zensus

Teilen

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Das Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt will am Montag eine Entscheidung zum Finanzstreit von Kommunen und Land zum Zensus 2022 verkünden. Die Städte Haldensleben, Merseburg und Sangerhausen hatten eine Kommunalverfassungsbeschwerde eingereicht.

Dessau-Roßlau - Die Kommunen beklagen, dass das Land sie für das Erheben der statistischen Daten unzureichend finanziell ausgestattet hat. Mit dem Zensus wurde ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Stichtag war der 15. Mai.

In Sachsen-Anhalt wurden sogenannte Erhebungsstellen eingerichtet, dafür haben die beteiligten Kommunen einen finanziellen Ausgleich vom Land erhalten. Laut dem Städte- und Gemeindebund reicht dieser Betrag nicht aus, um die Kosten zu decken. Das Land hält den finanziellen Ausgleich dagegen für angemessen.

Bereits beim Zensus 2011 hatte es Ärger in Sachsen-Anhalt gegeben. Mehrere Kommunen verfolgten damals juristische Schritte. Hintergrund war, dass nach den Ergebnissen der Volkszählung in einigen Gemeinden weniger Menschen lebten als angenommen. In so einem Fall verringern sich die Zahlungen des Landes an die Kommunen. Die Abweichungen beim Zensus resultierten damals laut Experten unter anderem daraus, dass sich nicht alle Menschen in den Städten abmelden, wenn sie fortziehen. dpa