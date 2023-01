Landesverwaltung steht vor Generationenwechsel

Teilen

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang spricht. © Ronny Hartmann/dpa/Archivbild

In Sachsen-Anhalt scheiden bis zum Jahr 2031 rund 28 Prozent der Bediensteten altersbedingt aus der Landesverwaltung aus. Die Verwaltung stehe vor einem Generationenwechsel, sagte Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Magdeburg.

Magdeburg - Das Land will sich mit einer Marketingkampagne künftig verstärkt um die Gewinnung von Nachwuchskräften kümmern. Es sei heute schon schwierig, Fachpersonal zu finden, sagte die CDU-Politikerin. Dies merke man insbesondere bei technischen Berufen.

Mit dem Slogan „Mittendrin“ will sich das Land als Arbeitgeber präsentieren. Das Wort stehe für die zentrale Lage Sachsen-Anhalts, sagte Zieschang. Es ginge aber auch darum, die Zukunft mitzugestalten. Der Slogan ist zusammen mit einer Werbeagentur entwickelt worden.

In den kommenden Monaten sollen die ersten Werbemaßnahmen starten. Geplant sind unter anderem Aktivitäten in sozialen Medien, Messebesuche und Werbung an Hochschulen. Außerdem soll ein modernes Karriereportal aufgebaut werden.

Das Land ist mit rund 53.600 Beschäftigten der größte Arbeitgeber in Sachsen-Anhalt. Der Altersdurchschnitt liegt den Angaben zufolge bei 48,3 Jahren. Vom derzeitigen Stammpersonal werden demnach knapp 15.000 Bedienstete bis zum Jahr 2031 die Regelaltersgrenze erreicht haben. dpa