Landesweit Gottesdienste, Konfirmationen und Konzerte

Kerzen brennen vor dem Sonntagsgottesdienst. © Silas Stein/dpa/Symbolbild

Christen in Sachsen-Anhalt haben mit Gottesdiensten, Andachten, Konzerten, Taufen und Konfirmationen den Geburtstag der Kirche gefeiert. Zwischen Arendsee und Zeitz gab es an den Pfingstfeiertagen in den Kirchengemeinden auch außergewöhnliche Veranstaltungen an besonderen Orten, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und die Evangelische Landeskirche Anhalts am Montag mitteilten.

Magdeburg/Halle - So waren für das Pfingstfest Gottesdienste im Wald, an Mühlen, Flussufern und in Gärten angekündigt, etwa am Montag im „Garten des Glaubens“ im Bürgerpark Wernigerode.

Auch eine Pfingstradtour mit Andachten von Bad Lauchstädt nach Delitz (Saalekreis), eine Pilgertour im Harz und ein Fahrradgottesdienst in Osterburg in der Altmark standen auf dem Programm. Am Pfingstmontag sollte anlässlich des Deutschen Mühlentages ein Gottesdienst des Kirchenkreises Salzwedel an der Bockwindmühle in Jeetze gefeiert werden.

Im Bereich der Evangelischen Landeskirche Anhalts wurden am Pfingstsonntag mehr als 130 Konfirmationen gefeiert. Auch Taufen und Kirchenkonzerte habe es gegeben, etwa ein Konzert an der sanierten Orgel der Dorfkirche im Dessau-Roßlauer Ortsteil Brambach. In Köthen sollte am Pfingstmontag ein Hoffest im Wolfgangstift mit Musik und Gottesdiensten veranstaltet werden.

Pfingsten wird 50 Tage nach Ostern gefeiert - im Kirchenkalender endet die österliche Festzeit. Gläubige feiern die Sendung des Heiligen Geistes, der den Christen die Liebe Gottes bringen soll. dpa