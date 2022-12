Landkreis Harz sucht Löschflugzeug für Waldbrandsaison 2023

Ein italienisches Löschflugzeug bekämpft einen Waldbrand am Brocken. © Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Der Landkreis Harz sucht nach einem Löschflugzeug für die kommende Waldbrandsaison. Mit der nun gestarteten, europaweiten Ausschreibung werde ein Kreistagsbeschluss von September umgesetzt, teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Ziel sei, mit dem Löschen von Wald- und Vegetationsbränden schneller beginnen zu können. „Ein Löschflugzeug ist bei in den Harzer Wäldern sehr oft schwer zugänglichen Brandorten und der vielerorts problematische Versorgung mit Löschwasser ein unschlagbarer Vorteil“, erklärte Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse.

Wernigerode - Die Ausschreibung läuft bis zum 25. Januar 2023. Der Landkreis erwartet den Angaben zufolge Angebote von Dienstleistern, die ein Löschflugzeug zur Verfügung stellen für die Zeit vom 1. April bis 30. September. Es soll sieben Tage pro Woche von Sonnenaufgang bis -untergang einsatzfähig sein und mindestens 2000 Liter auf einmal abwerfen können.

In unterschiedlichen Bereichen bereitet sich der Landkreis Harz auf die nächste Waldbrandsaison vor: Am Mittwoch hatte er mitgeteilt, dass er bei der Erkennung von Waldbränden auch auf eine Satellitenüberwachung setzt. Um ein entsprechendes System zu nutzen, würden etwa 40.000 Euro investiert. Landrat Thomas Balcerowski richtete sich am Donnerstag zudem an den Nationalpark Harz mit der Erwartung, dass bis zum Start der Waldbrandsaison mehr Brandschneisen geschaffen werden.

Der Landkreis Harz war in diesem Jahr ein Schwerpunkt von Waldbränden in Sachsen-Anhalt. Der extremste Brand: Im Nationalpark Harz nahe Schierke kämpften Anfang September tagelang rund 1800 Einsatzkräfte gegen die Flammen. Der Landkreis rief den Katastrophenfall aus, weil die eigenen Kräfte nicht mehr reichten. dpa