Landkreis Stendal sucht ehrenamtliche Richter für OVG

Ein Mikrofon steht in einem Saal eines Gerichts. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Kurz vor dem Ende der Bewerbungsfrist für ehrenamtliche Richter am Oberverwaltungsgericht (OVG) in Sachsen-Anhalt fehlen ausreichend Bewerber. Der Landkreis Stendal teilte am Dienstag mit, noch immer Interessierte zu suchen, die dieses Ehrenamt ausüben möchten. Die Bewerbungsfrist läuft am 28. April aus. Die Amtszeit der aktuellen ehrenamtlichen Richter läuft zum Jahresende aus.

Magdeburg/Stendal - Für die kommende fünfjährige Amtszeit sind insgesamt 40 ehrenamtliche Richter zu wählen. Das Oberverwaltungsgericht hat seinen Sitz in Magdeburg. Es entscheidet unter anderem in öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten sowie über vermögensrechtliche und sozialrechtliche Ansprüche. dpa