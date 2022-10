Landkreis widerruft Zoogenehmigung für Wildpark Weißewarte

Eine Bunte deutsche Edelziege steht im Wildpark Weißewarte im Streichelgehege hinter einem Zaun. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der Landkreis Stendal hat die Zoogenehmigung für den Wildpark Weißewarte widerrufen und die Schließung zum 6. November angeordnet. Laut der zuständigen Aufsichtsbehörde ist damit die Anordnung zur Auflösung des Tierbestandes verbunden. Grund sei der fehlende Nachweis über Personal zur sachkundigen Versorgung der Tiere, hieß es am Freitag.

Tangerhütte - Die Leiterin der bisherigen Betreibergesellschaft in kommunaler Trägerschaft und einige Tierpfleger hatten gekündigt. Sollte die Stadt Tangerhütte als Halter der Tiere nicht in der Lage sein, die Versorgung zu sichern, bereite sich der Landkreis notfalls auf eine Ersatzvornahme durch Dienstleister vor. Die Kosten dafür habe der Halter zu tragen.

Die Stadt Tangerhütte bemüht sich weiter um den Erhalt des Wildparks. Nachdem die Betreibergesellschaft gescheitert ist, soll die Anlage im Landkreis Stendal nun an einen privaten Betreiber abgegeben werden. Die hoch verschuldete Kommune kann weder die Bewirtschaftung dauerhaft selber übernehmen, noch weiteres Geld zuschießen.

„Wir sind in der Verantwortung und möchten diese auch wahrnehmen“, sagte Tangerhüttes Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos). Für eine private Übernahme gebe es bereits Interessenten. Ob und in welcher Form die Einrichtung weitergeführt werden kann, sei aber weiterhin offen.

Am Mittwoch berät der Stadtrat über eine Zwischenlösung für die Versorgung der Tiere. Laut Aussage des Landkreises sei aber auch dafür ein entsprechender Sachkundenachweis erforderlich. Am 5. November ist der Park nach aktuellem Stand voraussichtlich zum letzten Mal für Besucher geöffnet. Danach sollte er ohnehin in Betriebsferien gehen. dpa