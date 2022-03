Landtag debattiert über Ernährungssicherheit

Die Grünen-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt fordert angesichts der Debatten über Ernährungssicherheit und den Ukraine-Krieg, die Klimaperspektive nicht aus dem Blick zu verlieren. „Zwei Kornkammern der Welt fallen nun für die globale Versorgung aus“, sagte die Grünen-Abgeordnete Dorothea Frederking am Freitag im Landtag. Das treffe besonders die Ärmsten der Armen.

Magdeburg - Die Grünen befürchten eine Instrumentalisierung der Ernährungsdebatte, um die Agrarwende zu verhindern. Der FDP-Politiker Johannes Hauser warf im Gegenzug den Grünen vor, die Debatte zu ideologisieren.

SPD-Politikerin Elrid Pasbrig sagte, Fakt sei, dass die ausfallenden Rohstofflieferungen aus der Ukraine und Russland irgendwo auf der Welt mit erhöhten Anbaukapazitäten kompensiert werden müssten. Auch Deutschland müsse ausloten, wo mehr Getreide, Öl- und Eiweißpflanzen angebaut werden könnten. Lebensmittelsicherheit dürfe nicht gegen Klima- und Umweltschutz ausgespielt werden.

Für Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) ist der Vorstoß der EU daher nur richtig, vorübergehend auch für Umweltschutz vorgesehene Ackerflächen zu nutzen. Die EU-Kommission hatte am Mittwoch vorgeschlagen, dass ökologische Vorrangflächen in diesem Jahr bestellt werden dürfen.

Der Minister kritisierte jedoch, dass der Bund das EU-Vorhaben nicht eins zu eins umsetzen will. Schulze will sich daher dafür einsetzen, dass die Flächen nicht nur für Futtermittel, sondern auch für die Landwirtschaft in Gänze genutzt werden könnten.

Die Böden in Sachsen-Anhalt gehörten zu den besten Böden Deutschlands, sagte Schulze. Landesweit wären seinen Angaben zufolge 39.000 Hektar Land davon betroffen. Ein reiches Deutschland könne es sich nicht leisten, weiter Flächen stillzulegen, so der Minister. dpa