Landtag diskutiert Wirtschaftslage

Abgeordnete sitzen während der Landtagssitzung im Plenarsaal. © Ronny Hartmann/dpa/Archivbild

Der Fachkräftemangel stellt nach Ansicht von Landtagspolitikern die größte Gefahr für die wirtschaftliche Entwicklung in Sachsen-Anhalt dar. „Wir werden definitiv viele Menschen aus dem Arbeitsmarkt verlieren“, sagte Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) am Freitag. Es brauche eine gezielte Einwanderung in den Arbeitsmarkt, wenn in den kommenden Jahren viele Arbeitnehmer in Rente gehen würden.

Magdeburg - Derzeit stehe Sachsen-Anhalt beim Wachstum aber als eines der besten Länder in Deutschland da.

Die oppositionelle AfD kritisierte die Regierungskoalition scharf. Die Regierung habe die Rücklagen geplündert und regiere auf Kosten zukünftiger Generationen, sagte Fraktionsvorsitzender Ulrich Siegmund in der Debatte zur Wirtschaftslage im Land.

Auch die Linke kritisierte die Regierung. Es brauche eine vernünftige Infrastruktur, die auch Bildung, Wohnung und Kinder mit einschließe, damit sich neue Menschen für Sachsen-Anhalt interessieren würden, sagte Wulf Gallert. Vor allem die Bildung sei ein großes Problem. „Wir brauchen als rohstoffarmes Land möglichst viele, gut ausgebildete Menschen“, betonte Olaf Meister (Grüne). Zuvor hatte die Arbeitsagentur mitgeteilt, dass die Frühjahrsbelebung des Arbeitsmarktes in diesem Jahr nur schwach ausfällt. dpa