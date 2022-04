Landtag dringt auf kartellrechtliche Prüfungen

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat die Landesregierung aufgefordert, beim Bund auf weitere kartellrechtliche Prüfungen zu dringen, um Spekulationen mit Rohstoff- und Energiepreisen zu beschränken. Das beschloss das Parlament mit den Stimmen der schwarz-rot-gelben Koalition am Donnerstag. Ziel sei es, für marktgerechte Preise zu sorgen und Mitnahmeeffekte aufgrund des Krieges in der Ukraine zu verhindern, heißt es in dem Antrag.

Magdeburg - Die Linksfraktion hatte in der Debatte kritisiert, dass Mineralölkonzerne seit Kriegsbeginn Extragewinne einfahren würden. Die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Preissteigerungen kämen bei den Menschen nicht an, kritisierte die energiepolitische Sprecherin Kerstin Eisenreich. Unternehmensgewinne sollten deshalb abgeschöpft und der Allgemeinheit zugeführt werden. Die Linksfraktion plädiert für eine Ergänzungsabgabe zur Körperschaftssteuer.

Die Koalition wies die Kritik zurück. Verstaatlichung und Enteignung brauche niemand, sagte FDP-Fraktionschef Andreas Silbersack. Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Ulrich Thomas, forderte ein Preisstabilisierungsprogramm für Strom und Treibstoffe. Eine Möglichkeit seien Steuersenkungen, so Thomas. dpa