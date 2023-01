Landtag setzt Enquete-Kommission zum Rundfunk ein

Im Landtag von Sachsen-Anhalt wird eine Sitzung abgehalten. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Archivbild

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am Freitag eine Enquete-Kommission zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk eingesetzt. Diese trägt den Titel „Das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch Transparenz und Reformwillen stärken“. Redner aller sechs Fraktionen mahnten in der Debatte Strukturveränderungen an.

Magdeburg - In der Begründung des Antrags von CDU, SPD, FDP und Linke heißt es, „die aktuellen Akzeptanzwerte für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk sind ein gefährliches Anzeichen für einen Vertrauensverlust in unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung“. Die Kommission soll unter anderem ausarbeiten, inwieweit die Kontrollfunktion der Sendergremien gestärkt werden können. „Weiterhin ist zu überprüfen, welche Transparenz- und Compliance-Richtlinien des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks senderweit erforderlich sind.“

Im Februar soll die Enquete-Kommission ihre Tätigkeit aufnehmen, ihr sollen 13 Abgeordnete angehören. Neben dem Abschlussbericht soll dem Parlament jährlich ein Zwischenbericht vorgelegt werden, erstmalig vor der Sommerpause 2024. dpa