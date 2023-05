Landwirte äußern Sorgen wegen weniger Schlachtungen

Aufgrund sinkender Schlachtungszahlen am Weißenfelser Standort des Fleischverarbeiters Tönnies haben Landwirte ihre Sorge geäußert. „Der akute Rückgang der Schlachtungen im Werk in Weißenfels ist ein Alarmsignal an die Politik“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bauernverbandes in Sachsen-Anhalt, Marcus Rothbart, der „Mitteldeutschen Zeitung“ (Dienstag).

Halle - Tierhaltung sei nur mit Abnehmern möglich, die logistisch erreichbar sind, warnte er. Angaben von Tönnies und dem Landkreis zufolge habe sich die Zahl der am Tag in Weißenfels geschlachteten Schweine fast halbiert.

Aufgrund seiner Lage sowie seiner Kapazität sei Weißenfels für die Tierhaltung in Mitteldeutschland ein wichtiger Standort, so Rothbart. Auch Schweinehalter Hermann Heukamp aus Giersleben (Salzlandkreis) betonte die Wichtigkeit des Werkes: „Wir brauchen diesen regionalen Abnehmer.“ Gründe für den Rückgang der Schlachtungen seien nach Angaben des Bauernverbandes unter anderem Ausbrüche von Tierkrankheiten und ein damit verbundener Importstopp, unter anderem seitens China, Japan und Südkorea. Der Preisverfall für Fleisch während der Corona-Pandemie habe dazu geführt, dass Höfe in Sachsen-Anhalt schließen mussten. dpa