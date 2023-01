Landwirtschaftsminister: Nach Grüner Woche positive Bilanz

Teilen

Sven Schulze (CDU), Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt sitzt im Plenarsaal. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Landwirtschaftsminister Sven Schulze hat nach der Grünen Woche in Berlin eine positive Bilanz gezogen. Die Messe sei aus Sicht Sachsen-Anhalts ein voller Erfolg gewesen, sagte der CDU-Politiker am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Magdeburg. Fast 100 Aussteller aus dem Land hätten sich beteiligt.

Magdeburg - Schulze sagte, nicht jedes Bundesland sei in diesem Jahr wie Sachsen-Anhalt mit einer großen Halle vertreten gewesen. „Es sind einzelne Bundesländer, die etwas kleiner dort waren.“ Auf der Agrarministerkonferenz soll nach seinen Worten darüber diskutiert werden, in welcher Form die Grüne Woche künftig stattfinden soll. Sachsen-Anhalt unterstütze die Messe.

Nach Angaben der Staatskanzlei wurden in der Sachsen-Anhalt-Halle in diesem Jahr unter anderem rund 9100 Bratwürste, 8500 Portionen Eiscreme, 1600 Flaschen Wein und Sekt sowie 4500 Liter Bier verkauft. 130 Euro hätten die Besucherinnen und Besucher der Messe durchschnittlich für Verzehr und Einkauf ausgegeben.

Die Grüne Woche wurde in diesem Jahr erstmals nach zwei Jahren Corona-Pause wieder in den Berliner Messehallen organisiert. Vom 20. bis 29. Januar lockete sie etwa 300 000 Besucher an. dpa