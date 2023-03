Lang vermisste Frau in Bernburg tot aufgefunden

Ein Absperrband wird vor einem Polizeiwagen ausgerollt. © David Inderlied/dpa/Illustration

Eine seit August 2021 vermisste Frau ist in einem Waldstück in Bernburg (Salzlandkreis) tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde ein menschlicher Schädel bereits Mitte Januar in einem Waldstück nahe des Stadtteils Strenzfeld gefunden. Daraufhin bargen Spezialisten der Spurensicherung alle weiteren Teile eines menschlichen Skelettes in der Nähe des Fundortes.

Bernburg - Eine erste Spur zur Identität der Frau ergab ein Abgleich der Vermisstenakten.

Mittels eines DNA-Gutachtens wurde die Identität der toten Frau dann am Dienstag bestätigt. Aufgrund der Untersuchungen schließt die Polizei den Angaben zufolge ein Gewaltverbrechen aus. Die Frau wurde seit August 2021 vermisst. Damit beendet die Polizei die Fahndungs- und Suchmaßnahmen. dpa