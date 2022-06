Leopoldina zeigt Arbeiten der Fotokünstlerin Herlinde Koelbl

Teilen

Arbeiten der Fotokünstlerin Herlinde Koelbl zeigt die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle in einer neuen Ausstellung. Nach der Eröffnung am Donnerstag wird die Schau „Faszination Wissenschaft“ bis 11. September gezeigt. Die 82 Jahre alte Fotografin hat 60 Frauen und Männer porträtiert, die sich national und international auf dem Gebiet der Wissenschaften einen Namen gemacht haben - darunter auch 22 Leopoldina-Mitglieder.

Halle - Das Besondere: Die Forscherinnen und Forscher haben sich für Koelbls Fotoprojekt einen Leitspruch, eine Idee oder Formel auf die Innenfläche einer Hand geschrieben, die sie in die Kamera halten. „Faszination Wissenschaft“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Leopoldina und der Kunststiftung Sachsen-Anhalt.

Das neueste Projekt der Fotografin und Dokumentarfilmerin Koelbl dreht sich um Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die fotografische Langzeitstudie ist nach Angaben der Leopoldina zwischen 1991 und 2021 entstanden. dpa