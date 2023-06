Letzte Generation blockiert Straße in Halle

Teilen

Aktivisten einer Gruppe, die sich „Aufstand der letzten Generation“ nennt, blockieren eine Straße. © Paul Zinken/dpa/Symbolbild

Klimaaktivisten haben am Montag in Halle den Verkehr gestört. Nach Angaben der Polizei unterbrachen Aktivisten der Letzten Generation am Morgen mit einer Sitzblockade den Verkehr auf der Paracelsusstraße, Ecke Dessauer Straße. Die Polizei bestätigte, dass mehrere Menschen auf der Straße saßen und sich festgeklebt hatten. Sie blockierten demnach die Richtungsfahrbahn zur Innenstadt.

Halle - Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Polizisten waren vor Ort und leiteten den Verkehr ab.

Für das Lösen vom Asphalt kamen Spezialkräfte der Bereitschaftspolizei aus Magdeburg nach Halle. „Nach deren Maßnahmen wurde die Fahrbahn durch Kräfte der Feuerwehr von den ölhaltigen Lösungsmitteln gesäubert“, erklärte ein Polizeisprecher. Gegen Mittag wurde der Verkehr wieder freigegeben. „Gegen die beteiligten vier Frauen und zwei Männer im Alter von 19 bis 27 Jahren wurden Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet.“ dpa