Letzter Tag der Willi-Sitte-Schau im Kunstmuseum Moritzburg

Eine Besucherin geht durch die Sitte-Ausstellung im Kunstmuseum Moritzburg. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Im Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) ist am Sonntag der letzte Tag für Besucher der Ausstellung zum Leben und Werk von Willi Sitte. Die Retrospektive unter dem Motto „Sittes Welt“ zeigt rund 250 Werke, von den Anfängen bis zum Ende der Schaffenszeit. Sitte, der 2013 in Halle starb, ist wegen seiner DDR-Vergangenheit als hoher Kulturfunktionär umstritten.

Halle - Als Maler gilt er laut Experten als einer der bedeutendsten Vertreter des 20. Jahrhunderts.

Sein früher Malstil mit feinen Linien unterscheidet sich von Arbeiten, für den sein Name bis heute in der Öffentlichkeit steht. Dazu zählten großformatige Werke mit Arbeitermotiven sowie erotische Darstellungen von Paaren. Nach Angaben des Museums haben seit Eröffnung der Schau rund 30.000 Menschen die Ausstellung gesehen. Die Resonanz sei überwältigend gewesen, sagte Museumsdirektor Thomas Bauer-Friedrich. Es seien mehr junge Besucher als sonst in das Museum kommen.

Anliegen der Retrospektive sei es gewesen, keine reine Werksschau zu sein, sondern sich mit dem Werk Sittes und seiner Zeit auseinanderzusetzen. Die Schau war Anfang Oktober 2021 eröffnet worden und sollte ursprünglich bis Anfang Januar 2022 dauern. Sie wurde um vier Wochen bis zum 6. Februar verlängert.

Sitte war als Funktionär Präsident des Verbandes Bildender Künstler der DDR und saß zeitweilig in der Kulturkommission des Zentralkomitees der SED. In der westdeutschen und europäischen Kunstszene wurde er spätestens durch seine Teilnahme an der documenta im Jahr 1977 in Kassel wahrgenommen, wo er zusammen mit den Begründern des Malstils „Leipziger Schule“ wie Bernhard Heisig (1925-2011), Wolfgang Mattheuer (1927-2004) und Werner Tübke (1929-2004) die DDR vertrat. dpa