Lieferengpässe und Energiekosten: Unternehmen unter Druck

Viele Unternehmen in Sachsen-Anhalt blicken nach wie vor pessimistisch in die Zukunft. „Nahezu jede dritte Firma rechnet für 2022 mit einer Verschlechterung ihrer Situation“, sagte der Präsident der Intustrie- und Handelskammer Magdeburg, Klaus Olbricht, am Mittwoch bei der Vorstellung der aktuellen Konjunkturumfrage der beiden Kammern Magdeburg und Halle-Dessau.

Magdeburg - Vor allem Material- und Lieferengpässe seit Mitte des vergangenen Jahres sowie die steigenden Energiepreise machen der Wirtschaft zu schaffen.

Auch 2021 stand die konjunkturelle Entwicklung ganz unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Weite Teile der Wirtschaft hätten sich zwar Anfang des Jahres wieder in Richtung Vorkrisenniveau entwickelt, konnten dies jedoch nicht erreichen, hieß es. Die Material- und Lieferengpässe seit Mitte des Jahres führten dazu, dass Aufträge nach wie vor nicht zeitgemäß abgearbeitet werden könnten, so Olbricht. Durch die höheren Preise für die Energie würden zudem auch die Kosten für die Unternehmen steigen. „Die Gewinnlage bei den Unternehmen in Sachsen-Anhalt treibt uns Sorgenfalten auf die Stirn“, ergänzte der Präsident der IHK Halle-Dessau, Steffen Keitel.

Keitel sieht vor allem die neue Bundesregierung in der Pflicht, die Energiesicherheit zu klären. „Wir brauchen von der Politik hier nicht nur blumige Worte und Sonntagsreden, sondern belastbare Konzepte, die aufzeigen, wie die Wettbewerbsfähigkeit insbesondere unserer Industrie gesichert werden kann“, so der Präsident der IHK Halle-Dessau. dpa