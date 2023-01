Linde nimmt Edelgaseanlage in Leuna in Betrieb

Eine Krypton-Xenon-Anlage des Chemieunternehmens Linde. © Sebastian Willnow/dpa

Die Linde AG hat am Chemiestandort Leuna eine neue Anlage in Betrieb genommen. Diese dient der Produktion der Edelgase Krypton und Xenon in hochreiner Form, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Einsatzgebiete seien die Halbleiter-, Elektronik- und Beleuchtungsindustrie. „Ob für die Helligkeit von Handys, Operationssälen oder von Scheinwerfern“, erklärte ein Sprecher die Einsatzgebiete.

Leuna - Es sei in Leuna ein „zweistelliger Millionenbetrag“ investiert worden. Die Anlage sei hochkomplex und technisch anspruchsvoll.

Leuna in der Mitte Europas sei für Linde einer der weltweit wichtigsten Produktionsstandorte. Angaben zur Kapazität der neuen Anlage machte der Sprecher nicht. Linde ist als Hersteller von technischen Gasen im Chemiepark Leuna einer der Großbetriebe. Auf dem 1300 Hektar umfassenden Areal arbeiten etwa 12.000 Menschen in rund 100 Firmen. Linde kam 2021 weltweit auf einen Jahresumsatz von 26 Milliarden Euro. dpa