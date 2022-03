Linke befürwortet Sanktionen gegen Russland

Die Linke in Sachsen-Anhalt hat sich am Samstag vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges für Sanktionen gegen Russland ausgesprochen und Präsident Putin als „Kriegstreiber“ kritisiert. „Wir befürworten Sanktionen, die zielgenau die politisch Verantwortlichen für diesen Angriffskrieg und die mit ihnen verbundenen Oligarchen treffen“, heißt es in einem Dringlichkeitsantrag, der mit großer Mehrheit auf einem Parteitag in Leuna beschlossen wurde.

Leuna - Es sei nötig, Geldströme zu kontrollieren, Geldwäsche zu verhindern und Vermögen zu beschlagnahmen.

Maßnahmen, die vor allem die Bevölkerung in Russland treffen, sehen die Genossen hingegen kritisch. Fehlende Einnahmen würden im „Putin-System“ nicht zu weniger Rüstung führen, „sondern zur Verelendung breiter Bevölkerungsschichten“, heißt es in dem Antrag. Ein sofortiger Stopp aller Importe von Öl, Gas und Kohle sei nicht möglich. Grundsätzlich müsse der Import fossiler Energieträger aber „aus politischen Gründen“ infrage gestellt werden.

Die Linke plädiert deshalb für einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Die vorgesehene Aufrüstung der Bundesregierung sei eine „grundfalsche Reaktion auf den russischen Angriff“. Rüstungsausgaben führten letztlich dazu, dass Ausgaben für Soziales, Bildung und zur Bekämpfung des Klimawandels gestrichen würden.

„100 Milliarden Euro müssen in die Energiewende gesteckt werden und nicht in Rüstung - in Nachhaltigkeit statt Zerstörung“, hatte Landeschef Stefan Gebhardt zuvor mit Blick auf die geplanten Investitionen der Bundesregierung in die Bundeswehr gesagt. Gebhardt plädierte zudem dafür, Menschen aus Russland aufzunehmen, die sich dem Kriegsdienst widersetzen. dpa