Linke fordert Schutzschirm für kommunale Energieversorger

Angesichts steigender Energiekosten fordert die Linke einen Schutzschirm für Stadtwerke und kommunale Energieversorger in Sachsen-Anhalt. Die Versorgung mit Strom, Wasser und Heizung sei für die Menschen im Land ohne Stadtwerke und kommunale Versorger nicht zu stemmen, sagte Linken-Fraktionschefin Eva von Angern am Mittwoch. Die Versorger müssten vor finanziellen Notlagen geschützt werden.

Magdeburg - „Die Landesregierung muss jetzt einen Schutzschirm aufspannen, um den Versorgern langfristige Planungssicherheit zu ermöglichen“, sagte von Angern.

Am Dienstag hatten Sachsen-Anhalts Städte und Gemeinden schon in einem Schreiben an Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) Unterstützung für die kommunalen Unternehmen der Energie- und der Wohnungswirtschaft gefordert. Die Kommunen befürchten, dass die Energie- und Wohnungsunternehmen durch Mietrückstände oder den Ausfall von Betriebskostenzahlungen in finanzielle Notlagen geraten und so größere Liquiditätsprobleme entstehen könnten. dpa