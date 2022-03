Linke: Regelmäßige berufspraktische Lerntage an Schulen

Thomas Lippmann spricht. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Die Linke in Sachsen-Anhalt will neue Wege bei der Verbesserung der Unterrichtsversorgung und der Senkung von Ausbildungsabbrüchen gehen. Ziel sei ein Pilotprojekt, bei dem zunächst für Schüler an Gemeinschaftsschulen in der Region Anhalt je Unterrichtswoche ein Tag berufspraktischer Unterricht organisiert wird, sagte der Bildungsexperte der Linken-Landtagsfraktion, Thomas Lippmann, am Donnerstag in Magdeburg.

Magdeburg - Diese regelmäßigen Lerntage soll es für Schüler der Klassen 8 und 9 geben. Sie sollten Einblicke in möglichst vier verschiedene Berufsfelder bieten.

Hintergrund ist laut Lippmann, dass bei einer Unterrichtsversorgung von derzeit 89 Prozent an den Sekundarschulen viele Stunden nicht gegeben werden könnten. Die Gewinnung von Lehrkräften insbesondere für Gemeinschafts-, Sekundar- und Förderschulen gestalte sich schwierig. Lippmann rechnet mit einer weiteren Verschlechterung der Lage. Die berufspraktischen Lerntage sollten die Stundentafel wieder auffüllen.

Schülerinnen und Schüler könnten so neue Kompetenzen erwerben und erste Erfahrungen im beruflichen Umfeld sammeln. Lippmann erhofft sich auch eine „andere Erdung“ für die Jugendlichen sowie eine gezieltere Berufswahl. Für Unternehmen biete sich die Chance, Kontakte zum Nachwuchs zu knüpfen. Die Idee knüpft an den polytechnischen Unterricht in der DDR an.

Derzeit liefen Gespräche mit Bildungsträgern und diversen Partnern. Es solle ein Antrag an das Bildungsministerium gestellt werden, sagte Lippmann. Die Finanzierung der Projekttage soll anders als bisherige Betriebspraktika vom Land finanziert werden. Los gehen könnte es aus Lippmanns Sicht zum Schuljahr 2023/24. Das Pilotprojekt solle etwa 650 Schüler von fünf Gemeinschaftsschulen in Dessau-Roßlau sowie den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg einbeziehen. Die Linke strebt eine Ausweitung auf andere Regionen und Schulformen an. dpa