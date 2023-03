Linke und Grüne übern Kritik an Waffenbehörde im Saalekreis

Sebastian Striegel spricht im Plenarsaal des Landtags. © Ronny Hartmann/dpa/Archivbild

Die Fraktion der Grünen und der Linken in Sachsen-Anhalts Landtag haben erneut Kritik an der Verwaltung des Saalekreises nach einer tödlichen Beziehungstat in Bad Lauchstädt geübt. „Dass der Saalekreis bereits jetzt eigene Fehler im Zusammenhang mit der waffenrechtlichen Überprüfung des Mannes ausschließt, ist angesichts der vorliegenden Erkenntnisse befremdlich“, sagte innenpolitische Sprecher der Grünen, Sebastian Striegel, am Donnerstag.

Magdeburg - Der Saalekreis hatte Versäumnisse der Polizei und Waffenbehörde am Mittwoch zurückgewiesen. Der Mann, der sich und seine Ex-Partnerin vergangene Woche erschossen haben soll, sei zwar Sportschütze gewesen. Es habe aber keine rechtliche Handhabe gegeben, gegen den Mann ein Waffenverbot auszusprechen, teilte der Kreis am Mittwoch mit. Der Mann soll Wochen vor den tödlichen Schüssen auf seine Ex-Partnerin diese im Straßenverkehr im Rahmen eines Streits genötigt haben, hieß es von der Kreisverwaltung. Daraufhin wurde die Waffenbehörde über eine anschließend gefertigte Anzeige informiert.

Angesichts des Todes von zwei Menschen sei erschütternd, dass sich in den Äußerungen der „Waffenbehörde kein Wort des Bedauerns, der Überlegung, was sich hätte besser machen lassen oder der kritischen Selbstreflexion findet“, sagte Henriette Quade, innenpolitische Expertin der Linken. Das Schreiben beinhalte nur Schuldabwehr und eine Abweisung von Verantwortung.

Beide Fraktionen widersprechen dem Kern der Aussage der Waffenbehörde. Man hätte sehr wohl den 61-Jährigen entwaffnen können. Ein Waffenverbot sei „möglich, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Waffen missbräuchlich verwendet werden sollen“, sagte Striegel. „Die nachweisliche Gewaltandrohung gegenüber der Ex-Partnerin und die Befürchtung des Waffeneinsatzes stellen solche Tatsachen dar.“

Fest stehe, dass es Behördenversagen gegeben habe, sagte Striegel. Nun müsse geklärt werden an welcher Stelle. „Zu klären ist weiterhin, wann und wie genau die Waffenbehörde durch die Polizei eingebunden wurde und welche Aktivitäten es aus dem Saalekreis heraus gab, aktiv Informationen zu dem Mann zu erlangen, der seine Ex-Partnerin Anfang Februar bereits mit Gewalt bedroht hatte und über den bekannt war, dass er als Sportschütze im Besitz diverser Waffen war.“

„Selbstverständlich bestanden Zweifel an der Zuverlässigkeit aufgrund der bisherigen Ereignisse und der Angriffe auf die Frau, und das Waffengesetz bietet die Möglichkeit, hier einzugreifen“, fügte Quade an. Der Fall soll nun in den kommenden Tagen im Landtag besprochen werden. dpa