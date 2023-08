Linken-Finanzexpertin Kristin Heiß kehrt zurück

Der Landtag von Sachsen-Anhalt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Archivbild

Die Linken-Finanzexpertin Kristin Heiß ist als Nachrückerin in den Landtag zurückgekehrt. Am Dienstag postete sie in sozialen Netzwerken ein Schild ihres Büros mit der Anmerkung „Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt“. Heiß war zwischen 2016 und 2021 Abgeordnete der Linke-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, bei der Landtagswahl reichte es nicht für ein Mandat.

Magdeburg - Die Finanzexpertin rückt für Christina Buchheim nach, die in Köthen zur Bürgermeisterin gewählt wurde. Heiß ist in der zwölf Mitglieder zählenden Linke-Fraktion künftig unter anderem für Kommunalfinanzen und Finanzthemen insgesamt zuständig, wie ein Sprecher mitteilte. dpa