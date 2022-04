Linken-Vorstand strebt nach Gebhardt-Rücktritt Nachwahl an

Stefan Gebhardt (Die Linke), Landtagsabgeordneter, schaut in die Kamera. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Nach dem Rücktritt von Co-Parteichef Stefan Gebhardt will die Linke in Sachsen-Anhalt eine Nachwahl durchführen, um wieder eine Doppelspitze zu bilden. Entsprechende Pläne bestätigte Co-Landesvorsitzende Janina Böttger am Dienstag. „Der Parteitag hat eine Doppelspitze beschlossen. Der Landesvorstand wird sich zur Nachwahl noch verständigen“, sagte Böttger der Deutschen Presse-Agentur.

Magdeburg - Wann ein Parteitag stattfinden soll, sei noch zu klären. Am Samstag will sich der Landesvorstand zunächst zu einer Klausurtagung treffen.

Die Linke hatte auf einem digitalen Parteitag im März mit Janina Böttger und Stefan Gebhardt erstmals eine Doppelspitze in Sachsen-Anhalt gewählt. Gebhardt war jedoch nur eine Woche nach seiner knappen Wahl (50,5 Prozent) zurückgetreten. In einem fünfseitigen Brief hatte er die Landespartei scharf kritisiert. Er beklagte Gräben zwischen Landtagsfraktion und Partei sowie einen misslungenen Wahlkampf.

Der neue Landesvorstand um Janina Böttger ist nach dem digitalen Parteitag per Briefwahl von den Delegierten bestätigt worden. Das teilte eine Sprecherin der Partei auf Anfrage am Dienstag mit. Die Diplom-Verwaltungsmanagerin aus Halle hatte digital eine Zustimmung von 69,2 Prozent erhalten. Das Briefwahlergebnis fiel mit einem Ja-Stimmenanteil von 72,7 Prozent etwas besser aus. Auch die anderen gewählten Vorstandsmitglieder wurden per Briefwahl bestätigt. Die schriftliche Abstimmung war aus rechtlichen Gründen notwendig. dpa